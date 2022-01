In Höhr-Grenzhausen im Westerwaldkreis haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Dabei wurde auch die Filiale stark beschädigt.

In der Nacht zum Mittwoch sei eine Explosion in der Bankfiliale in Höhr-Grenzhausen gemeldet worden, heißt es von der Polizei. Das Gebäude, in dem sich der Geldautomat befand, sei durch die Sprengung stark beschädigt worden.

Fahndung nach Tätern eingeleitet

Von den unbekannten Tätern fehle derzeit jede Spur. Die Polizei hat nach eigenen Angaben eine Fahndung eingeleitet. Außerdem bittet sie Zeugen, die in der Nacht die Tat beobachtet oder verdächtige Fahrzeuge bemerkt haben, sich zu melden. Weitere Einzelheiten etwa zur Höhe der Beute gab die Polizei zunächst nicht bekannt.