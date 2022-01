Zwei Geldautomaten von Unbekannten gesprengt

In Rheinland-Pfalz sind in der Nacht auf Donnerstag zwei Geldautomaten gesprengt worden. In Spay (Kreis Mayen-Koblenz) wurde nach Polizeiangaben gegen 1:30 Uhr die Alarmanlage in dem Selbstbedienungsterminal der Sparkasse ausgelöst. Die Polizei hat eine Fahndung eingeleitet und fragt mögliche Zeugen, ob ihnen etwa verdächtige Fahrzeuge in der näheren Umgebung aufgefallen sind. Ob der oder die Täter Geld erbeutet haben, ist bislang noch unklar. Auch in Stromberg (Kreis Bad Kreuznach) haben Unbekannte in der Nacht einen Geldautomaten gesprengt und sind seitdem auf der Flucht. Laut Polizei steht ebenfalls noch nicht fest, ob Geld erbeutet wurde.