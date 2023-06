Wegen des Verdachts, Geldautomaten gesprengt zu haben, wurden mehrere Personen in den Niederlanden festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft Osnabrück am Freitag gegenüber dem SWR bestätigte, betreffen die Vorwürfe gegen diese Gruppe auch zwei Fälle in Rheinland-Pfalz.

Einsatzkräfte aus Deutschland und den Niederlanden hatten am Donnerstag bei einer großangelegten Durchsuchungsaktion die mutmaßlichen Verantwortlichen für 18 Geldautomatensprengungen festgenommen. Die Tatorte befanden sich neben Rheinland-Pfalz auch in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Beute in Ochtendung, keine Beute in Niederzissen Die Gruppe soll unter anderem eine Sprengung am 30.01.2023 in Niederzissen durchgeführt haben. Dort wurde kein Geld erbeutet. Ganz anders sah es am 29.09.2022 aus: Bei einer Sprengung in Ochtendung wurden 115.000 Euro gestohlen. Auch für diesen Diebstahl soll die Gruppe verantwortlich sein. Laut der Polizei Lüneburg konnte bei den Taten insgesamt im Bundesgebiet eine Summe von mehr als einer Million Euro Bargeld erbeutet werden. Schon 24 Fälle bis Ende Mai Geldautomatensprengung - was tun die Banken in RLP dagegen? Rheinland-Pfalz steuert auf einen neuen Rekord bei Geldautomatensprengungen zu. Doch was unternehmen die betroffenen Banken, um die Automaten und damit auch Anwohner zu schützen?