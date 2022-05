Geldautomat gesprengt

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag einen Geldautomaten in Sinzig gesprengt. Anwohner hatten der Polizei eine mutmaßliche Explosion an einem Einkaufsmarkt gemeldet. Sie beobachteten außerdem, wie ein grauer Sportwagen Richtung Autobahn flüchtete. Dieser wurde laut Polizei später mit Unfallschaden auf einem Feldweg zwischen Westum und Löhndorf gefunden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich dabei um das Fluchtfahrzeug handelt, es werde weiter ermittelt. Erst gestern hatten Unbekannte einen Geldautomaten in Niederzissen in der Eifel gesprengt. Die Tatverdächtigen seien nicht festgenommen worden, die Fahndung vor Ort sei vorerst eingestellt worden.