In Polch im Kreis Mayen-Koblenz haben Unbekannte in der Nacht zu Allerheiligen einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die gegen halb drei Uhr etwas gesehen oder gehört haben. Weitere Einzelheiten sind der Polizei bislang nicht bekannt, auch die Höhe der Beute ist unklar. Erst Ende Juni hatten Unbekannte in Polch einen Geldautomaten gesprengt. Dabei war das Gebäude der Volksbank beschädigt worden.