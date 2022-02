Geldautomat beschädigt

In der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte versucht, in Cochem einen Geldautomaten auf dem Gelände eines Einkaufszentrums aufzubrechen. Die Polizei erhielt nach eigenen Angaben gegen halb zwei von einem Sicherheitsdienst einen Notruf. Es wurde zunächst von einem Sprengversuch ausgegangen, der sich jedoch vor Ort nicht bestätigte. Der Polizei zufolge wurde der Geldautomat und auch das Rolltor des Marktes stark beschädigt. Die Täter seien jedoch nicht an das Bargeld gelangt. Die Ermittlungen dauern an, Hinweise auf die Täter gibt es nach Angaben der Polizei noch keine.