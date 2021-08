Die Polizei fahndet nach zwei oder drei Unbekannten, die in der Nacht in Dierdorf im Kreis Neuwied einen Geldautomaten gesprengt haben. Die Täter richteten laut Polizei am Gebäude einer Filiale der Westerwaldbank im Industriegebiet erhebliche Schäden an. Sie flüchteten kurz nach 3 Uhr vermutlich mit einem Auto. Über eine mögliche Beute wurde nichts bekannt. Die Bankfiliale bleibt bis auf weiteres geschlossen, bis die Statik des Hauses überprüft ist. Schon 2018 war ein Automat der Westerwaldbank in Höhr-Grenzhausen von Räubern gesprengt worden. Daraufhin hatte die Bank die SB-Stellen nachts geschlossen.