In Brodenbach an der Mosel haben unbekannte Täter versucht einen Geldautomaten aufzubrechen, und zwar schon in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag. Wie die Polizei weiter mitteilt, sei ihnen das nicht gelungen. Es sei aber Sachschaden an dem Automaten entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise.