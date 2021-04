Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag einen Geldautomaten in Bad Neuenahr-Ahrweiler in die Luft gejagt. Erst am Freitag war ein Automat in Hermeskeil gesprengt worden.

Der in Bad Neuenahr-Ahrweiler gesprengte Geldautomat befand sich in einer Bank im Stadtteil Heimersheim. Nach den Tätern werde gefahndet, teilte die Polizei nach der Explosion am frühen Samstagmorgen mit. Die Beamten suchen auch nach Zeugen der Tat. Ob die Kriminellen Beute gemacht haben, ist noch unklar. Auch die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Sechs Automaten in diesem Jahr gesprengt

Geldautomaten stehen derzeit wieder besonders im Fokus von Straftätern. Mit dem Gerät in Bad Neuenahr-Ahrweiler sind in diesem Jahr bereits sechs Automaten gesprengt worden, wie das Landeskriminalamt (LKA) in Rheinland-Pfalz mitteilte. Die zweitjüngste Tat hatte sich erst am Freitag in Hermeskeil (Kreis Trier-Saarburg) ereignet. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres seien es nur drei Fälle gewesen.

Auch in den Nachbarbundesländern Saarland und Hessen wurden in den vergangenen Tagen Geldautomaten gesprengt. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist noch unklar. In der Regel seien "gut organisierte professionelle Tätergruppen aus den Niederlanden" am Werk, sagte eine LKA-Sprecherin.

LKA: "Verdrängungseffekt aus den Niederlanden"

Hinzu kämen Taten von Nachahmungstätern. "Ein Verdrängungseffekt aus den Niederlanden ist seit Jahren erkennbar", stellt das LKA fest. "Dieser ist das Ergebnis präventiver Anstrengungen niederländischer Banken." Sie setzten neue Sicherungstechnik ein und bauten viele Geldautomaten ganz ab.

Die Jugendkammer des Landgerichts Trier hat erst Ende März zwei Männer im Alter von 23 Jahren zu drei und vier Jahren Haft verurteilt. Eine 21 Jahre alte Frau wurde wegen ihrer Beteiligung an der Tat zu einem Dauerarrest von 14 Tagen verurteilt. Das Urteil gegen die Männer ist noch nicht rechtskräftig. Sie waren im Juli 2020 auf frischer Tat ertappt worden, als sie versuchten, einen Geldausgabeautomaten in Antweiler zu sprengen. Insgesamt werden ihnen vier Taten vorgeworfen, darunter eine in Nordrhein-Westfalen.