Geldautomat in Ahrbrück gesprengt

In Ahrbrück im Kreis Ahrweiler ist in der Nacht auf Mittwoch ein Geldautomat gesprengt worden. Laut Polizei kann derzeit noch nicht gesagt werden, ob die Täter etwas erbeuten konnten.

Wie die Polizei mitteilt, ist durch die Explosion an dem Gebäude, in dem sich nur die Bank befindet, ein Sachschaden entstanden. Zur Schadenshöhe sei aber noch nichts bekannt. Auch zur Tat gibt es den Angaben zufolge bislang keine weiteren Details. Die betroffene Bank-Filiale in Ahrbrück bleibt heute geschlossen.

Die Kripo Koblenz hat die Ermittlungen in der Sache übernommen und bittet Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.

Straßensperrung aufgehoben

Kurzzeitig war die Hauptstraße in Ahrbrück wegen der Geldautomatensprengung für den Verkehr gesperrt. Sie sei aber wieder für den Verkehr freigegeben, so die Polizei.