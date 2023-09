Unbekannte sprengen Geldautomaten im Westerwaldkreis

per Mail teilen

Die Polizei Koblenz fahndet erneut nach bislang Unbekannten, die einen Geldautomaten gesprengt haben. Betroffen ist eine Filiale der Naspa in Nentershausen im Westerwaldkreis.

Laut Polizei ereignete sich die Explosion gegen 4:30 Uhr am Samstagmorgen. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb bislang ohne Erfolg. Gesucht wird den Angaben zufolge bis in den Großraum Neustadt an der Wied, Asbach und Buchholz. Ob die Räuber Beute machten, ist noch nicht bekannt.