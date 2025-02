Geldautomat in Großmaischeid gesprengt

In Großmaischeid im Kreis Neuwied ist heute Morgen ein Geldautomat gesprengt worden. Die Fahndung nach den Tätern läuft.

Der Geldautomat sei gegen 4:30 Uhr am Dienstagmorgen gesprengt worden, sagte die Polizei. Nach ihren Angaben soll ein dunkler VW Golf vom Tatort in Großmaischeid geflüchtet sein. Darin sollen vier Männer gesessen haben. Mehr ist noch nicht bekannt - etwa, ob die Täter Geld erbeutet haben.

Nach Geldautomatensprengung: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, wem in den vergangenen Tagen möglicherweise etwas Verdächtiges in Großmaischeid aufgefallen ist. In Rheinland-Pfalz werden immer wieder Geldautomaten gesprengt. Erst in der vergangenen Woche in der Südpfalz und in Bernkastel-Kues an der Mosel.