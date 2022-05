Geldautomaten-Sprengungen: mutmaßliche Komplizen festgenommen

Im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen Geldautomaten-Sprenger haben Polizisten am Donnerstagmorgen in den Niederlanden zwei Männer festgenommen. Sie sollen die Täter unterstützt haben, die Geldautomaten unter anderem in Montabaur und Dierdorf gesprengt haben. Die beiden Niederländer sollen laut Bundeskriminalamt (BKA) ein PS-starkes Fahrzeug an verschiedene Tätergruppen vermietet haben, obwohl sie wussten, dass es bei den Geldautomatensprengungen als Fluchtfahrzeug eingesetzt werden würde. Es geht um insgesamt 17 Fälle in Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und Hessen, aber auch in Dierdorf, Montabaur und Trier. Die Täter erbeuteten dabei etwa eine Million Euro, die Sprengungen verursachten Schäden von knapp zwei Millionen Euro an den Bankgebäuden. Nach Angaben des BKA gehen die Ermittlungen gegen die bislang noch unbekannten Geldautomatensprenger weiter. Dafür werden jetzt Beweise ausgewertet, die bei einer Razzia sichergestellt wurden.