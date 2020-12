In Geisig im Rhein-Lahn-Kreis ist am Mittwochabend ein Wohnhaus in Brand geraten. Nach Polizeiangaben vermutlich, nachdem Kerzen im Wohnzimmer umgefallen waren. Die 73 Jahre alte Frau, die dort lebte, konnte sich alleine ins Freie retten, heißt es. Nachbarn kümmerten sich um sie. Das Haus in Geißig sei durch die Flammen und den starken Rauch unbewohnbar geworden.