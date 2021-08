per Mail teilen

Obwohl Besucher seit Juli eine Gebühr von fünf Euro zahlen müssen, lockt die Hängeseilbrücke Geierlay im Hunsrück weiterhin zahlreiche Touristen an. Allein am vergangenen Samstag sind nach Angaben der Ortsgemeinde Mörsdorf mehr als 1.000 Wanderer und Spaziergänger über die Brücke von Mörsdorf nach Sosberg gelaufen. Es verlaufe alles in geordneten Bahnen und gebe kaum Verstöße gegen die Corona-Regeln, sagte der Mörsdorfer Ortsbürgermeister Marcus Kirchhoff. Die meisten Besucher kämen für eine Wanderung - und nicht nur, um ein Foto zu schießen. Vor allem das hatte vor der Einführung der Gebühr oft zu langen Rückstaus geführt, wodurch die Abstand-Regeln nicht eingehalten wurden.