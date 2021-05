Ein Sicherheitsdienst regelt seit dem Wochenende die Besuchermassen. Dies wurde nach Angaben der Gemeinde nötig, nachdem sich an Christi Himmelfahrt viele Besuchergruppen nicht an die Vorschriften gehalten hätten.

Bis zum Mittag am Christi Himmelfahrtstag war die Lage an der Hängeseilbrücke noch diszipliniert. Allerdings verschärfte sich die Situation am Nachmittag, besonders Vatertags-Gruppen unter Alkoholeinfluss hätten die Einbahnstraßenregelung missachtet, so der Ortsbürgermeister von Mörsdorf, Marcus Kirchhoff.

Mit Vernunft, Disziplin und gegenseitiger Kontrolle wäre viel gewonnen

Mit dem Sicherheitsdienst lief es nach Angaben der Gemeinde auf der Brücke am vergangenen Wochenende deutlich besser. Allerdings hätten in den teilweise hundert Meter langen Warteschlangen viele Besucher weiterhin nicht auf die Hygienevorschriften geachtet. Hier könne man nur an die Vernunft jedes einzelnen Besuchers appellieren.

Nach Angaben des Mörsdorfer Bürgermeisters übernimmt sein Ort gemeinsam mit der Verbandsgemeinde Kastellaun die Kosten für den Sicherheitsdienst, der zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr im Einsatz ist. Auf der anderen Seite der Brücke liegt die Nachbargemeinde Sosberg, die zur Verbandsgemeinde Zell gehört, beide beteiligen sich bislang nicht an den Kosten.

Seit einer Woche ist die Geierlay im Einbahnstraßenverkehr geöffnet. Das heißt, die Brücke darf in den geraden Stunden nur in Richtung Sosberg und in den ungeraden Stunden nur in Richtung Mörsdorf betreten werden. Nach einem Ortstermin mit mehreren Behördenvertretern hatte man sich zur Öffnung der Geierlay entschlossen. Zu dem Zeitpunkt waren mehr als 30 Menschen teils waghalsig über die Absperrungen geklettert und trotz Verbots über die Hängeseilbrücke gegangen.