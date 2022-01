per Mail teilen

Seit den Morgenstunden ist die rechte Spur der A3 zwischen Montabaur und Diez in Richtung Frankfurt gesperrt. Ein Gefahrguttransporter war von der Fahrbahn abgekommen.

Der mit Druckerfarbe beladene Sattelzug kam gegen 6:30 Uhr am Dienstagmorgen aus noch ungeklärter Ursache kurz vor Diez von der Fahrbahn ab. Er prallte hinter der Schutzplanke gegen einen Strommast.

Inzwischen laufen die Bergungsarbeiten. Nach Polizeiangaben soll eine Spedition die Behälter mit Druckerfarbe von dem Sattelzug bergen und abtransportieren. An der Unfallstelle ist zudem viel Diesel ausgelaufen, der Fahrer wurde leicht verletzt, so die Polizei. Die Bergungsarbeiten dauern vermutlich noch mehrere Stunden, heißt es. Auf der A3 kommt es weiter zu massiven Behinderungen in Richtung Frankfurt.