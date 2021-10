NABU warnt vor „Wattwanderungen“ im Westerwald

Der Naturschutzverband NABU warnt davor, die abgelassenen Weiher der Westerwälder Seenplatte zu betreten. In den vergangenen Wochen seien dort immer wieder Menschen beobachtet worden. In den schlammigen Bereichen bestehe mitunter Lebensgefahr, da man dort tief einsinken könne. Wie der NABU mitteilt, habe sich das etwa beim Abfischen des Postweihers am vergangenen Wochenende gezeigt. Dort seien mehrere freiwillige Helfer so tief im Schlamm eingesunken, dass sie sich nur mithilfe anderer wieder befreien konnten.