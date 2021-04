per Mail teilen

Dort, wo das Mittelrheintal am schönsten ist und am sagenumwobensten – da hat es einen Felssturz gegeben. Steinmassen sind von der Loreley auf Bahngleise und Wanderwege gestürzt. Verletzt wurde – wie durch ein Wunder – niemand. Aber jetzt steht die Frage im Raum: kann das wieder passieren? Und wenn, wann? Was sind die Ursachen, und wie können weitere Felsstürze verhindert werden?