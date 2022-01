Gedenkveranstaltungen anlässlich Auschwitz-Befreiung

Zum 77. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz finden auch im Norden von Rheinland-Pfalz einige Gedenkveranstaltungen statt. Die meisten Veranstaltungen sind in Koblenz geplant. Zunächst legt die Koblenzer Kulturdezernentin um 15:30 Uhr am Sinti und Roma Gedenkstein am Peter-Altmeier-Ufer einen Kranz nieder. Danach verliest unter anderem Oberbürgermeister David Langner (SPD) am Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus am Reichensperger Platz 15 Biografien von NS-Opfern. Ab 18 Uhr wird eine Gedenkfeier mit christlich-jüdischem Gebet aus der Citiy-Kirche live ins Internet übertragen. In Oberwinter lädt am Abend die evangelische Kirche zu einer Gedenkfeier mit dem Schwerpunkt Anne Frank ein. Am Sonntag gibt es in der evangelischen Kirche von Höhr-Grenzhausen einen musikalischen Abendgottesdienst zum Shoa-Gedenktag mit jüdischen Liedern.