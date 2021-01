Anlässlich des Jahrestags der Befreiung von Auschwitz wird vielerorts wieder der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Wegen der Corona-Pandemie allerdings eher im kleinen Rahmen oder im Internet mit Online Gottesdiensten oder Filmen. In Koblenz ist auf der Internetseite der Stadt ein Film zu sehen, mit dem an die Schicksale jüdischer Mitbürger erinnert wird. Der Förderverein Mahnmal Koblenz will am Mahnmal auf dem Reichensperger Platz im kleinen Kreis Grablichter und Biografien von 15 ehemaligen jüdischen Bürgern aufstellen. Davon werden Fotos gemacht und in Internet veröffentlicht. Der evangelische Kirchenkreis Wied filmt eigenen Angaben zufolge unter anderem Stolpersteine in Neuwied-Heddesdorf und weitere Stationen jüdischen Lebens, wie die ehemalige Synagoge in Neuwied. Der Film ist ab Sonntag zu sehen. In der Marktkirche in Neuwied wird ebenfalls am Sonntag mit eingeschränkter Besucherzahl bei einem Gottesdienst an die Holocaustopfer erinnert. Und in der Klinik-Kirche der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach wird am Mittwochnachmittag in kleinem Kreis ein Gedenkgottesdienst gefeiert, mit anschließender Kranzniederlegung in der Innenstadt.