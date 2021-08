Die Initiative „Kein Vergessen“ Koblenz lädt für Dienstagabend, 18 Uhr, zu einer Kundgebung auf dem Koblenzer Zentralplatz ein. Dabei soll nach Angaben der Veranstalter an den Anschlag vor 29 Jahren erinnert werden. Demnach schoss damals ein Koblenzer Neonazi auf eine Gruppe Menschen. Dabei starb der Obdachlose Frank Bönisch, weitere Menschen wurden verletzt. In einem offenen Brief fordert die Initiative die rheinland-pfälzische Ministerin Malu Dreyer auf, dass Bönisch offiziell als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt wird – ebenso wie zwei weitere Fälle. Die Kundgebung soll auch Auftakt für ein neues Projekt sein. Die Initiative will einen virtuellen Gedenkort schaffen. Das Projekt wird durch die Koblenzer Partnerschaft für Demokratie und „Demokratie leben!“ ermöglicht.