In der Koblenzer St.-Kastor-Basilika findet heute Abend eine Gedenkfeier zur Reichspogromnacht statt. Nach Angaben des Dekanat Koblenz beginnt der ökumenische Gottesdienst um 19 Uhr und steht unter dem Motto “Rassen-Wahn-Sinn". So wollen die Redner nicht nur über die Judenverfolgung im Dritten Reich sprechen, sondern auch auf die aktuelle Rassismusdebatte eingehen. Wegen der aktuellen Coronaregeln dürfen nur maximal 70 Leute beim Gottesdienst dabei sein und müssen sich vorher online anmelden. Die Teilnehmer müssen auch am Platz eine Schutzmaske tragen. In Altenkirchen erinnert heute eine stille Mahnwache ab 17.00 Uhr am Platz der ehemaligen Synagoge in der Frankfurter Straße an die Pogrome gegen Juden. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 plünderten und zerstörten die Nazis überall in Deutschland jüdische Geschäfte und zündeten Synagogen an.