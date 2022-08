Gedenktafel für Juden in Selters zerstört

In der Nacht auf Sonntag wurde in Selters im Westerwald eine Gedenktafel für Juden zerstört. Der Stadtbürgermeister Rolf Jung (parteilos) zeigt sich bestürzt.

In Selters im Westerwald wurde nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Sonntag, wahrscheinlich gegen 0:20 Uhr, eine Gedenktafel an die Landjuden in Selters mutwillig zerstört. Die etwa 100x 50 cm große Glastafel ist dabei zerbrochen. Der komplette untere Teil der Tafel liegt in Scherben am Boden.

Antisemitismus als Motiv?

Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben in alle Richtungen, eine Aussage zum Motiv lasse sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht machen. Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizeiinspektion Montabaur zu melden.

Stadtbürgermeister ist bestürzt

Der Stadtbürgermeister von Selters Rolf Jung (parteilos) sagte gegenüber dem SWR: "Es ist schlimm, es trifft ins Herz." Er selbst habe die zerstörte Tafel begutachtet. Nach seiner Aussage, sei aufgrund der Spuren zu erkennen, dass die Tafel durch einen heftigen Schlag zerstört wurde. Vielleicht sei es ein Baseballschläger oder ein Nageleisen gewesen, so Jung. Für Hinweise, die zur Aufklärung führen, lobe er 500 Euro aus.

Jüdische Gemeinde in Selters wurde von Nationalsozialisten ausgelöscht

Die Glastafel erinnerte an die ehemalige jüdische Gemeinde in Selters im Westerwald, die es bis zur Zeit des Nationalsozialismus in der Stadt gab. Nach Angaben des Historikers Uli Jungblut wurde die zu diesem Zeitpunkt 350 Jahre alte jüdische Gemeinde während des Nationalsozialismus ausgelöscht. Das sei vor allem durch Auswanderung, Deportationen und durch den Holocaust passiert.

Im Jahr 1938 habe es in Selters mehrere Pogrome gegeben, das Größte während der Reichspogromnacht am 9./10. November 1938. An diesem Tag sei beispielsweise die Synagoge angezündet, Juden aus ihren Häusern entführt und grundlos in das örtliche Gefängnis gebracht worden. Einige Juden aus Selters seien deswegen in andere Länder wie die USA, Großbritannien oder die Niederlande ausgewandert. Die meisten Juden aus Selters wurden allerdings von den Nationalsozialisten entführt und in verschiedenen Konzentrationslagern ermordet.