Im Geburtshaus "Lebensstern" in Diez gibt es schon für die kommenden Monate Wartelisten mit werdenden Müttern. Die Zahl der Geburten in dem im Dezember 2015 eröffneten Geburtshaus hat nach eigenen Angaben stark zugenommen. Im ersten Jahr 2016 kamen dort 70 Jungen und Mädchen zur Welt, im vergangenen Jahr waren es mehr als doppelt so viele. Eine Sprecherin dieser Hebammenpraxis sagte, mit 17 Geburten im Monat seien alle Hebammen ausgelastet. Dort sind mittlerweile acht beschäftigt, zum Start waren es drei Hebammen.