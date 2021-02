Hoteliers und Gastronomen aus dem Norden von Rheinland-Pfalz sind enttäuscht, dass sie von den angekündigten Corona-Lockerungen der Landesregierung ausgenommen werden. Während viele Branchen ab Montag wieder öffnen dürfen, müssen Hotels und Restaurants weiter geschlossen bleiben. Wilfried Orsowa vom Haus am Kipp in Gutenacker im Rhein-Lahn-Kreis ist einfach nur traurig. Viele Kollegen lebten nach über 4 Monaten Lockdown am Rande des Existenzminimums, sagte der Restaurant- und Hotelbesitzer auf SWR Anfrage. Auch Joachim Mehlhorn von Diehls Hotel in Koblenz reagierte enttäuscht, dass die Gastronomie noch nicht öffnen darf. Er könne nicht verstehen, warum trotz Hygiene-Konzepten und sinkender Inzidenzwerte Hotels und Restaurants weiter geschlossen bleiben müssten. Die Situation nage an den Hoteliers und den Wirten, sagte Antoine Rieger vom Hotel Krupp in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Viele Mitarbeiter seien schon lange in Kurzarbeit. Am Freitag will die Branche erneut mit einer Mahnwache am Deutschen Eck auf ihre angespannte Situation aufmerksam machen.