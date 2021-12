Gastronomen beklagen Stornierungen wegen Corona

Gastronomiebetriebe und Hotels im nördlichen Rheinland-Pfalz beklagen, dass viele Gäste ihre Buchungen über Weihnachten und Silvester wegen Corona stornierten. Die 2G-plus Regelung, also geimpft, genesen und getestet oder geboostert, schrecke viele Touristen ab, sagte beispielsweise Uwe Steiniger von der Klostergastronomie Marienthal dem SWR. In den vergangenen Jahren hat Steiniger über die Weihnachtsfeiertage nach eigenen Angaben etwa 250 Gäste gehabt. In diesem Jahr hätten sich gerade einmal 90 angemeldet. Andere Gastronomen im Kreis Altenkirchen träfe es noch härter, sie hätten bis zu 90 Prozent Stornierungen. Das Haus am Kipp in Gutenacker sei über Weihnachten und Silvester komplett geschlossen. Sie hätten so viele Stornierungen bekommen, dass es sich nicht lohne, überhaupt zu öffnen, sagte Inhaber Wilfried Orsowa. Das Waldhotel Kurfürst in Kaisersesch bliebe über Weihnachten so gut wie leer.