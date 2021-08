per Mail teilen

Die Gastronomen und Hoteliers im Norden des Landes suchen nach Angaben des Hotel- und Gaststättenverbandes händeringend nach Personal. Allein im Rhein-Hunsrück-Kreis haben im vergangenen Jahr nach Angaben der Gewerkschaft Nahrung, Genuss Gaststätten NGG 400 Köche, Hotelangestellte und Servicekräfte ihre Jobs im Gastgewerbe aufgegeben: Das ist nach Gewerkschaftsangaben fast jede sechste in der Branche. Gründe dafür seien unter anderem Einkommensverluste während der Corona-Krise. Weil viele Betriebe Kurzarbeit angemeldet hätten seien die eh schon geringen Löhne noch weiter gesunken, so dass manche Beschäftigte nicht mehr gewusst hätten wie sie über die Runden kommen. Deswegen hätten sich viele neue krisensicherere und besser bezahlte Arbeitsstellen in anderen Berufszweigen gesucht. Der Hotel- und Gaststättenverband Rheinland-Pfalz fordert jetzt klare Signale von der Politik: Hotels und Gaststätten sollten für Genesene, Geimpfte und Getestete dauerhaft geöffnet sein und zwar unabhängig von Inzidenzen.