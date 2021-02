In Koblenz können Gastronomen ihre Außenterrassen vor den Lokalen auch im kommenden Winter für ihre Gäste nutzen. Kneipen und Restaurantbesitzer sollen damit Corona-bedingte Umsatzverluste ausgleichen können. Das hat der Stadtrat am Donnerstagnachmittag einstimmig beschlossen. Nach Angaben der Stadt hatten viele Gastronomen angefragt, ob sie im Winter Windschutzelemente, Strandkörbe oder Pavillons aufstellen dürfen. So sollen Gäste auch bei niedrigen Temperaturen in die Außenbereiche gelockt werden. Solche Angebote waren bisher verboten. Der Rat hat eine entsprechende Regel jetzt für den kommenden Monate aufgehoben. Wegen der neuen Beschlüsse der Bundesregierung zur Eindämmung der Pandemie müssen Gastrobetriebe allerdings im November ohnehin geschlossen bleiben.