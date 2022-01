Koblenzer Gastronomen sorgen sich um Eskalation der Corona-Demos

Die Gastronomen in Koblenz blicken mit Sorge auf den Samstag und Montag. Sie befürchten, dass wieder Anti-Corona-Proteste die Innenstadt lahmlegen und es zu Ausschreitungen kommt.

Wenn Gastronom David Richard an den vergangenen Samstag denkt, wird ihm ganz anders: "So etwas habe ich hier noch nie erlebt", sagt der Betreiber der Kaffeewirtschaft im Gespräch mit dem SWR. Das Lokal befindet sich am Koblenzer Münzplatz - mitten in der Koblenzer Altstadt.

Der Platz wurde von der Polizei abgeriegelt, wie Richard berichtet: "Die Gäste mit Reservierungen, die zu uns wollten, kamen nicht mehr zu uns, und Gäste die bei uns saßen, musste ich begleiten, damit sie wieder rauskamen. Das war eine ganz beklemmende, erschreckende Situation."

Gastronomie lange unbehelligt von Corona-Demos

Seit Wochen ziehen jetzt schon montag- und samstagabends Kritiker der aktuellen Corona-Maßnahmen in unangemeldeten Protestmärschen durch Koblenz. Bisher führte die Polizei die Demonstranten noch kontrolliert durch die Straßen - und hielt sie, so gut es ging, aus der Innenstadt heraus.

Die Gaststätte Kaffewirtschaft liegt direkt am Koblenzer Münzplatz - der wegen einer unangemeldeten Demo zuletzt komplett abgeriegelt wurde. SWR

Seitdem die Stadt Koblenz die sogenannten Lichter- und Montagsspaziergänge verboten hat, ist die Lage jedoch eine andere. "Dass sich das bis zum Münzplatz ausgebreitet hat, und uns auch geschäftlich betroffen hat, war das erste Mal", sagt Richard, der die Entwicklung mit Sorge betrachtet.

Protestierende stießen mit der Polizei zusammen

Er spricht von einer großen, lärmenden Menge aus vielen jungen Menschen, die gegen eine Wand von Polizisten prallte. Ein Anblick, der weder ihn noch seine Gäste kalt ließ: "Als das losging, hatten wir Angst, dass alles durch die Luft fliegt. Da hat man direkt die Bilder aus Paris im Kopf und weiß, was daraus entstehen kann.“

"Es gibt einfach zu viele unzufriedenen Menschen in diesem Land."

Der Tumult habe sich aber schnell beruhigt, wie Richard berichtet. Doch die Erfahrung lässt ihn nicht los. "Es gibt einfach zu viele unzufriedene Menschen in diesem Land. Das kann die Politik nicht ignorieren. Aber einfach die Polizei vorzuschieben, das löst das Problem nicht. Ich glaube, es verschärft es sogar noch."

David Richard ist selbst unzufrieden mit der Politik und den Corona-Regeln, die ihm als Gastronom das Leben schwer machen. Er würde sich deshalb wünschen, dass die Menschen ihrem Ärger in angemeldeten, zielgerichteten Demos Ausdruck verleihen würden.

Ärger über Auftreten der Demonstranten

Sein Kollege Joe Wilbert vom Wirtshaus Alt Coblenz hat zwar auch unter der Corona-Politik zu leiden, hat für die Teilnehmer der unangemeldeten Proteste gegen die Corona-Maßnahmen aber gar kein Verständnis. "Mich schockt es, so viele Menschen zu sehen, die mit Unvernunft auf die Straße gehen und mit Aggression reagieren."

Gastronom Joe Wilbert hatte nach eigenen Angaben selbst Corona - und deshalb kein Verständnis für die Demonstranten, die sich ohne Maske und Abstand in Koblenz tummeln. SWR

Besonders kritisiert er, dass bei den Demos der letzten Wochen auch immer wieder Kinder mit im Pulk unterwegs waren und somit einer unberechenbaren Gefahr ausgesetzt wurden. Bisher habe er als Gastronom zwar noch nicht unter den Protesten gelitten - von Kollegen habe er aber schon gehört, dass Gäste aus Angst Reservierungen abgesagt hätten.

"Wenn das so weiter geht, ist bald gar nichts mehr los."

Ibrahim Sultan, der im Taj Mahal auf dem Münzplatz arbeitet, kann das bestätigen. Wegen der Demos sei es auch immer wieder schon zu Stau gekommen und viele Gäste hätten Probleme, einen Parkplatz zu finden. "Wenn das so weiter geht, ist bald gar nichts mehr los", befürchtet er.