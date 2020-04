per Mail teilen

Die Touristik Bad Ems-Nassau verkauft Gutscheine der örtlichen Gastronomen, um die aktuell geschlossenen Betriebe zu unterstützen. Seit Dienstag hatten sich nach Angaben der Touristik bereits mehrere Restaurants gemeldet, die bei der Aktion mitmachen wollen. Über die Internetseite der Bad Emser Touristik können Bürger Gutscheine in einem beliebigen Wert bestellen. Die Gutscheine würden dann per Post und per Mail zugestellt, damit kein persönlicher Kontakt stattfinde.