Explosionsgefahr in Koblenzer Innenstadt besteht nicht mehr

In der Koblenzer Innenstadt besteht keine Explosionsgefahr mehr. Nach Angaben der Stadt ist das Gasleck an einem Haus im Bereich Casinostraße/Ecke Clemensstraße repariert.

Wie die Feuerwehr weiter mitteilt, wurde die Leitung durch den Energieversorger freigelegt und anschließend repariert. Nach Angaben des Energieversorgers war Wasser in ein Gasrohr eingedrungen. Ob das Wasser aus einem Wasserrohrbruch kam oder es sich um Wasser aus dem Erdreich handelte, sei noch unklar.

Versorgungsleitungen liegen in der Innenstadt sehr dicht

Die Facharbeiter konnten den Bereich nach Angaben der Feuerwehr nicht mit einem Bagger freilegen. Das sei nur per Hand möglich gewesen. Denn in diesem Bereich und in der gesamten Innenstadt würden die Versorgungsleitungen sehr dicht liegen.

Die Bevölkerung wurde gebeten, den Bereich zu meiden, das Gebiet in der Innenstadt zwischen dem Forum Mittelrhein und Deinhardplatz war zwischenzeitlich abgesperrt.

Umliegende Gebäude wurden nach Auskunft der Stadt Koblenz vorsorglich evakuiert. Im Forum Mittelrhein und im Schängel-Center konnte der Betrieb aber zeitnah weitergehen.

Gasleck: Busse werden umgeleitet

Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Energieversorgers waren vor Ort. Fünf Buslinien waren nach Angaben der Koblenzer Verkehrsbetriebe von der Sperrung betroffen, die Busse wurden umgeleitet.