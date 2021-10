Im Ahrtal geht neue Gashochdruckleitung in Betrieb

In Bad Neuenahr-Ahrweiler ist am Freitagvormittag eine neue Gashochdruckleitung in Betrieb gegangen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) war bei der Einweihung dabei und sprach von einem Meilenstein für die Wärmeversorgung im Ahrtal.

"Wir freuen uns, dass diese neue Hauptschlagader der Erdgasversorgung heute nach einer Rekordbauzeit wieder in Betrieb gehen kann", sagte Dreyer am Freitagvormittag in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die neue Gasleitung sei ein Zeichen der Hoffnung für die Menschen im Ahrtal und ein Meilenstein für die Wärmeversorgung im nahenden Winter. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bei der Inbetriebnahme einer neuen Gashochdruckleitung in Bad Neuenahr-Ahrweiler. SWR In knapp 100 Tagen neue Hochdruckleitung installiert Die Sturzflut im Ahrtal im Juli mit 134 Todesopfern hatte auch das Erdgasnetz von Bad Neuenahr-Ahrweiler bis nach Sinzig am Rhein komplett zerstört. Der Energieversorgung Mittelrhein AG (evm) gelang es laut Staatskanzlei "in einer Rekordzeit von knapp 100 Tagen", die neue Hochdruckleitung zu installieren. Diese ist Voraussetzung, dass bald alle evm-Kunden im unteren Ahrtal noch vor dem Winter wieder ans Netz angeschlossen sind. Nach Angaben eines Unternehmenssprechers bleibe es deswegen bei den Plänen, bis spätestens Ende November wieder alle Anschlüsse mit Erdgas zu versorgen. Neue Gasleitung wurde weiter weg vom Fluss gebaut Der Vorstandschef der evm, Josef Rönz, sagte, die zerstörte frühere Erdgashochdruckleitung von Remagen-Kripp entlang der Ahr bis Bad Neuenahr-Ahrweiler sei durch ein Rohrsystem mit neuem Verlauf ersetzt worden - weiter weg vom Fluss und damit hochwassersicherer. Dafür hat die evm nach eigenen Angaben auch entlang von Weinbergen eine rund zwei Kilometer lange provisorische Hochdruckleitung verlegt, "die dem Wiederaufbauprojekt eine Beschleunigung von rund drei Monaten verschaffte". Der Bau der endgültigen Leitung solle hier 2022 beginnen. Um das evm-Gasnetz im unteren Ahrtal wieder schnell aufzubauen, sei teils auf aufwendige Genehmigungsverfahren, Bodengutachten und Probebohrungen verzichtet worden, teilte der Energieversorger mit. Insgesamt würden etwa 20 bis 30 Millionen Euro für die Arbeiten veranschlagt. Video herunterladen (8,5 MB | MP4) Andere Orte an der Ahr setzen auf Flüssiggas- und Stromheizungen In den Weindörfern weiter flussaufwärts setzen die Flutopfer eher auf andere Lösungen, etwa auf dezentrale Flüssiggas- und Stromheizungen, Holzöfen und kleinere Wärmenetze für mehrere Häuser.