In Mayen haben Arbeiten an einem Oldtimer-Fahrzeug eine Garage in Brand gesetzt. Das Feuer wurde nach Polizeiangaben am Montagnachmittag bei Restaurationsarbeiten an dem Wagen ausgelöst. Die Flammen zerstörten demnach einen Großteil der Garage und den Oldtimer selbst. Die Feuerwehr konnte den Angaben zufolge verhindern, dass sich das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus ausbreitete. Bei dem Brand sei niemand verletzt worden.