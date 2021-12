Höhr-Grenzhausen: Komplette Schule muss zum PCR-Test

per Mail teilen

Das Gesundheitsamt des Westerwaldkreises testet heute alle 300 Schüler und Lehrer der Goethe-Schule in Höhr-Grenzhausen auf das Coronavirus.

An der Grundschule in Höhr-Grenzhausen haben sich laut Stadtverwaltung 31 Kinder mit dem Coronavirus infiziert, gleich mehrere Klassen sind betroffen. Deshalb seien alle Schülerinnen und Schüler vom Präsenzunterricht ins Homeschooling gewechselt. Etwa 20 Kinder werden in einer Notbetreuung unterrichtet.

Kinder steckten sich vermutlich bei den Eltern an

Es sei nicht genau nachvollziehbar, wo sich die Kinder angesteckt haben, so die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD). Häufig seien zunächst die Eltern der Kinder infiziert gewesen, sodass die Infektionen vermutlich über diesen Weg in die verschiedenen Klassen getragen wurden.

Zahlreiche Schüler mit Corona infiziert In Rheinland-Pfalz sind aktuell (Stand 9. Dezember) 6.005 Schüler mit dem Coronavirus infiziert. Auch 425 Lehrkräfte wurden den Auswertungen zufolge positiv getestet. Im Norden des Landes gibt es in allen Kreisen Fälle an Schulen. Besonders viele Schüler und Schülerinnen sind im Westerwaldkreis (220) und dem Kreis Neuwied (206) betroffen. Hinzu kommen zahlreiche Verdachtsfälle. Eine Übersicht über den aktuellen Stand gibt es auf der Seite der ADD.

Die Goethe-Schule in Höhr-Grenzhausen hat nach Ansicht der ADD ein funktionierendes Hygienekonzept. Bis Ende November 2021 habe es kaum Infektionen an der Schule gegeben. Zum Hygienekonzept gehört, dass die Klassenstufen morgens die Schule durch verschiedene Eingänge betreten. Außerdem finden die Pausen zeitlich versetzt nach einzelnen Stufen statt und jeweils auf unterschiedlichen Schulhöfen. Es gibt auch eine Maskenpflicht.

Hygienekonzept an der Schule

Die Schülerinnen und Schüler werden nach Angaben der ADD vor Beginn des Unterrichts vor den jeweiligen Klassenräumen getestet, sodass die Unterrichtsräume nur durch negativ getestete Kinder betreten werden. Die aktuellen Fälle seien größtenteils erst durch diese Schnelltests erkannt worden.

Nach mehr als 30 Coronafällen an der Goethe-Schule in Höhr-Grenzhausen muss jetzt die komplette Schule zum PCR-Test. SWR

Die große PCR-Test-Aktion findet jetzt auf dem Gelände der Kreisverwaltung in Montabaur statt. Das Gesundheitsamt des Westerwaldkreises spricht in diesem Zusammenhang von "keiner alltäglichen Aufgabe". In den vergangenen 21 Monaten sei es aber schon häufiger vorgekommen, dass große Gruppen, etwa aus Altenheimen, Betrieben oder Schulen vor Ort abgestrichen wurden. Seit Beginn der Pandemie hat das Gesundheitsamt demnach bereits mehr als 90.000 PCR-Tests durchgeführt.

Negativ getestete Schüler dürfen zurück in den Unterricht

Die Behörde rechnet damit, dass die Ergebnisse der PCR-Tests nach 24 bis 48 Stunden vorliegen. Alle negativ getesteten Personen dürften dann in der kommenden Woche wieder in den Präsenzunterricht. Bedingung sei aber, dass sie nicht als direkte oder enge Kontaktperson gelten und somit einer individuellen Quarantäne unterliegen.