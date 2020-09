Der FV Engers 07 tritt am Samstag zum ersten Mal im DFB-Pokal an. Gegner ist Zweitligist VfL Bochum. Für die Oberliga-Spieler aus Neuwied ist es vielleicht das größte Spiel ihrer Karriere.

Die Mannschaft aus Neuwied gibt sich vor dem großen Spiel gelassen. Besondere Trainingsinhalte seien nicht vorgesehen, sagte Cheftrainer Sascha Watzlawik im SWR-Interview: "Ich bin noch erstaunlich ruhig eigentlich, es ist eher Freude, muss man ganz klar sagen. Wir haben in dem Spiel gar keinen Druck. Wir fahren einfach da hin und schauen am Ende, was dabei raus kommt."

Die Spieler geben sich beim Training im Stadion in Neuwied zwar auch recht entspannt, dennoch ist für Innenverteidiger Marian Kneuper und seine Teamkameraden klar: "Es ist etwas sehr Besonderes, kein Spiel wie immer. Wenn man gegen eine Profimannschaft spielen kann, ist das natürlich ein Highlight. In so Spielen gewinnt man vielleicht eins von hundert und vielleicht ist es am Samstag so weit."

Innenverteidiger Marian Kneuper: "Wenn wir tatsächlich gewinnen sollten, wäre es wahrscheinlich das Größte, was wir in unserer ganzen fußballerischen Karriere jemals erreichen werden." SWR

FV-Kapitän muss verletzt zuschauen

Sollte es wirklich dieses eine Spiel werden, dann wäre das auch ein Sieg für FV-Kapitän Yannick Finkenbusch. Ausgerechnet der Führungsspieler hat sich verletzt und muss in Bochum zuschauen: "Ich habe mir das Knie verdreht und das Innenband im Knie angerissen. Das ist extrem bitter! Das ist halt der Traum von jedem Fußballer, endlich mal als Amateurverein in den DFB-Pokal zu kommen. Umso bitterer ist es natürlich, dass ich leider der Mannschaft nicht helfen kann."

Laufbereitschaft und Aggressivität

In der zweiten DFB-Pokalrunde wäre Finkenbusch wahrscheinlich wieder fit. Für einen Sieg in Bochum müsste allerdings erstmal alles passen - die Taktik, aber vor allem der Einsatz, sagt Trainer Watzlawik: "Bevor wir überhaupt über Taktik in dem Spiel sprechen, müssen wir gucken, dass die Mentalität stimmt. Die Laufbereitschaft, die Aggressivität." Vor allem sei es wichtig, mutig zu spielen und sich selbst nicht zu verstecken, erklärt Watzlawik seinen Plan fürs Pokalspiel.

Konzentriert, aber locker beim Training: Die Spieler des Oberligisten FV Engers vor dem vielleicht wichtigsten Spiel der Vereinsgeschichte. SWR

Abschluss-Training im Ruhrstadion

Ein Sieg für Engers wäre nicht die erste Sensation im DFB-Pokal. Für die Spieler des FV Engers aber "wahrscheinlich das Größte, was wir in unserer ganzen fußballerischen Karriere jemals erreichen werden", sagt Marian Kneuper.

Der Neuwieder Amateurklub hätte in der ersten DFB-Pokalrunde eigentlich Heimrecht, hat dieses aber an den VfL Bochum abgegeben - wegen der aktuellen Corona-Einschränkungen. Am Donnerstagabend trainiert der FV Engers noch einmal im Stadion in Neuwied, bevor das eigentlich Abschluss-Training dann am Freitag in Bochum stattfindet. Anpfiff ist am Samstag um 15.30 Uhr im Ruhrstadion.