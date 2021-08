per Mail teilen

Ein Fußgänger ist am Freitagmorgen in Straßenhaus im Landkreis Neuwied von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte der alkoholisierte Mann am Ortsausgang von Straßenhaus die B256 überqueren. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden, ist aber nach ersten Angaben nicht lebensgefährlich verletzt.