Der Fußball-Verband Rheinland plant wegen der Corona-Pandemie, die Saison in allen Amateurligen von den Kreisligen bis zur Rheinland-Liga abzubrechen. Darüber werden die Vereine jetzt in einem Schreiben informiert, teilte der Verband mit. Der Saisonabbruch dürfe aber nicht willkürlich entschieden werden, sagte Verbandspräsident Walter Desch. Um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, soll das endgültige Aus erst dann erfolgen, wenn feststeht, dass bis Mitte Mai kein Amateurfußball gespielt werden kann. Damit sei allerdings zu rechnen, sagte Desch. Im Falle eines Abbruchs sollen die aktuellen Tabellenstände gewertet werden. Der Verband schlägt vor, dass die jeweils Tabellenersten aufsteigen, Absteiger wird es nicht geben. Für diese Variante hätten sich auch die meisten Fußballvereine ausgesprochen. Das Vorgehen soll sowohl für Herren- und Frauenligen als auch für Jugendliche gelten, teilte der Fußballverband mit. Auch die Pokalwettbewerbe werden demnach in dieser Saison nicht mehr ausgetragen.