Der Fußballverband Rheinland (FVR) wird aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie den Pflichtspielbetrieb ab Donnerstag bis auf Weiteres aussetzen. Diese Entscheidung betrifft sämtliche Amateur-Spielklassen im Herren-, Frauen- und Jugend-Bereich, wie der FVR am Dienstagabend mitteilte. Als Grund nannte der Verband "die zunehmenden Verschärfungen der Hygieneauflagen". Insbesondere die Einschränkungen bei der Nutzung von Duschen und Umkleiden machten es "zunehmend schwierig, in Anbetracht der anbrechenden Winterzeit eine verantwortungsvolle Durchführung des Spielbetriebs zu gewährleisten". Dem FVR gehören Vereine im nördlichen Rheinland-Pfalz an.