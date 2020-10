per Mail teilen

Der Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Koblenz hat am Sonntag zum zweiten Mal in dieser Saison gewonnen. Die Koblenzer besiegten den FSV Frankfurt mit 1:0. Das entscheidende Tor schoss Valdrin Mustafa in der 48. Minute. Die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus steht allerdings weiterhin auf einem Abstiegsplatz.