Vor fünf Jahren verschwand am Flughafen Hahn die damals 54 Jahre alte Birgit Ameis spurlos. Trotz aufwändiger Ermittlungen fand die Polizei weder ein Motiv noch brauchbare Spuren. Ein wahrhaft mysteriöser Kriminalfall.

Die Beamtin des Deutschen Wetterdienstes arbeitete im Flughafentower am Hahn und galt als unauffällig, freundlich und zuverlässig. Ihr Verschwinden am 4. April 2015 - einem Karsamstag - bleibt bis heute rätselhaft.

War es Selbstmord?

Die eine Woche nach ihrem Verschwinden gegründete "Soko Hahn" hat dafür keine Anhaltspunkte gefunden. Alle Gespräche mit Familienangehörigen, Kollegen und Bekannten ergaben: Birgit Ameis - verheiratet und Mutter von drei erwachsenen Kindern - galt als ruhige und eher unauffällige Person, die nach übereinstimmenden Aussagen nicht an Depressionen litt. Vielmehr galt sie als lebensbejahender Familienmensch. Eine ihrer Töchter war damals mit Zwillingen schwanger und im Auto von Birgit Ameis fand man selbstgehäkelte Fäustlinge für die zukünftigen Enkel.

Im Kalender, der zusammen mit Geldbörse und Handy im Auto lag, waren Treffen mit der Familie an Ostern und eine geplante Wanderung eingetragen. Auch ihrem Bruder, der nach ihr den Dienst im Tower antrat und mit dem sie sich noch länger unterhielt, fiel nichts Ungewöhnliches an ihr auf.

"Das letzte Lebenszeichen, das wir von Birgit Ameis haben ist das Verlassen des Towers, ihrer Dienststelle beim Deutschen Wetterdienst, am 4.4.2015 gegen 8:00 Uhr." Lothar Schenk, Mordkommission Koblenz im Oktober 2015 im SWR

Gab es einen heimlichen Liebhaber?

Könnte Birgit Ameis mit einem Liebhaber durchgebrannt sein und jetzt irgendwo unerkannt mit ihm ein neues Leben angefangen haben? Auch diese Frage stellte sich die Soko am Polizeipräsidium Koblenz. Die Ermittler fragten in Restaurants, Gaststätten und Hotels der Umgebung nach, überprüften Nachrichten, Verbindungsdaten und Fotos auf ihrem Handy und durchsuchten ihre persönliche Habe in ihrem Heimatort Lohmar in Nordrhein-Westfalen. Anhaltspunkte für diese These fanden sie nicht.

Verunglückte sie auf einer spontanen Wanderung?

Dagegen spricht: Es war an jenem Karsamstag feucht und kalt. Und ihre Jacke und die Wanderstöcke lagen im Auto. Umfangreiche Suchaktionen in der Umgebung mit 160 Feuerwehrleuten, Bereitschaftspolizei und Hubschraubern brachten nichts. Auch Taucher, die Teiche und Wasserbecken absuchten, konnten Birgit Ameis nicht entdecken.

Der Arbeitsplatz von Birgit Ameis: der Flughafentower SWR

Wurde Birgit Ameis Opfer eines Verbrechens?

Nach den umfangreichen und aufwändigen Ermittlungen der "Soko Hahn" ist und bleibt das die wahrscheinlichste Variante. Keine Erklärung fanden die Ermittler für den Umstand, dass das Auto von Birgit Ameis - ein roter Renault Scenic - "umgeparkt" worden ist. Als sie zum Schichtwechsel morgens um 7.00 Uhr an ihren Bruder übergab, stand der Wagen noch vor einem Appartementhaus am Flughafen, in dem sie gelegentlich übernachtete.

Eine Woche nach ihrem Verschwinden entdeckten Zeugen das Fahrzeug im nahe gelegenen Dorf Lautzenhausen hinter der Gemeindehalle. Der Parkplatz ist von der Straße aus nicht einsehbar. Lediglich die Autoschlüssel und eine Klappbox, in der sie Lebensmittel transportierte, fehlten.

Wie kam ihr Auto auf den Parkplatz? SWR

Hat Birgit Ameis am Samstagmorgen des 4. April 2015 irgendwo zwischen Flughafen und Dörfchen ihren Mörder getroffen, der das Auto dann hinter der Gemeindehalle versteckte? Auch diese Frage konnte nicht beantwortet werden. DNA-Spuren eines Fremden konnten die Ermittler im Auto keine finden. Auch der Fund zweier Leichen bei Altlay im Hunsrück im Jahr 2018 und Ermittlungen gegen einen Intensivtäter aus Nordrhein-Westfalen ergaben keine Bezugspunkte zum Vermisstenfall Ameis.

"Das Verfahren bietet zur Zeit keine Substanz zur Fortführung der Ermittlungen", so Polizeisprecher Friedhelm Georg auf SWR-Anfrage. Kein Motiv - keine eindeutigen Spuren. Das Verschwinden von Birgit Ameis bleibt ein großes Rätsel.