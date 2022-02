Neue Betrugsmasche bei Führerscheinprüfung in RLP

per Mail teilen

Die Corona-Pandemie hat eine neue Betrugsmasche bei Führerscheinprüfungen hervorgebracht. Der TÜV Rheinland berichtet von 134 Fällen 2021 in Rheinland-Pfalz.

Die Betrugsfälle bei den theoretischen Führerscheinprüfungen nähmen zu, meint der TÜV Rheinland. In Koblenz habe es in den ersten Monaten des Jahres 2022 bereits zehn Täuschungsversuche bei theoretischen Führerscheinprüfungen gegeben.

Versteckte Kamera in der FFP2-Maske

Die Betrüger gehen folgendermaßen vor. Für die Theorie-Prüfung werden in die FFP2-Masken, die die Prüflinge tragen, Mini-Kameras eingenäht. Durch ein kleines Loch filmt die Kamera die Fragen und Antworten und streamt sie an einen Komplizen. Fährt der Prüfling mit der Maus über die richtige Antwort, vibriert ein am Körper versteckter Summer oder das Handy.

Gefilmt wird durch ein winziges Loch in der FFP2-Maske. Pressestelle TÜV Rheinland

Detektoren sollen Führerscheinbetrüger aufspüren

Die Prüflinge müssen zwar kurz vor der Prüfung die Maske abziehen, aber die Minikamera lässt sich offenbar leicht verbergen. Der TÜV nutzt nach eigenen Angaben auch Detektoren, um die verbotene Technik aufzuspüren. Es wird auch geprüft, ob es rechtlich zulässig ist, dass die Prüflinge über der FFP2-Maske eine zweite medizinische Maske tragen müssen.

Kamera, Antenne, Batterie - alles versteckt in einer FFP2-Maske. Pressestelle TÜV Rheinland

Wer dabei erwischt wird, darf die Theorieprüfung erst ein halbes Jahr später wiederholen. Der TÜV Rheinland warnt, der Betrug sei keine Kleinigkeit, sondern gefährlich. Wer sich den Führerschein erschwindle, ohne die Verkehrsregeln zu kennen, sei eine Gefahr für sich und alle anderen Verkehrsteilnehmer.