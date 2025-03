Das Frühjahr nutzen viele Menschen, um ihr Zuhause aufzuräumen und auszumisten. Hier eine Übersicht, wo Altkleider und Sachspenden im nördlichen Rheinland-Pfalz abgeben werden können.

In Koblenz hat die Caritas einen Kleiderladen in der Südlichen Vorstadt. Er ist nach Angaben des Verbands aus einem Ehrenamtsprojekt entstanden und bietet ein großes Angebot an Kleidung für Kinder, Damen und Herren. Dort können aber zum Beispiel auch Fahrräder, Bücher und kleine Haushaltsgegenstände abgegeben werden.

Auch die Koblenzer Katzenhilfe freut sich über Sachspenden. Wie die Ehrenamtler auf ihrer Internetseite schreiben, benötigen sie regelmäßig Spenden, wie beispielsweise Bücher, Dekoartikel und Präsente, für Bücherbasare, Tombola-Events und andere Veranstaltungen zu Gunsten des Vereins.

Das Kinderkaufhaus+ der Evangelischen Kirchengemeinde Koblenz-Lützel hat nach eigener Auskunft eine große Nachfrage nach Kinderwagen und -betten. Aber auch Babybadewannen oder Kinderautositze, Laufräder oder Dreiräder und Spielzeug werden den Angaben zufolge immer gerne als Spende genommen.

Viele Spenden: Tauschladen in Neuwied

Die Diakonie Neuwied benötigt für ihre Kleiderbörse nach eigenen Angaben besonders für Kinder, Jugendliche und Frauen gut erhaltene Kleidung. In der Deichstadt verfolgt die Tauschgaragen-Initiative das Motto: Was der eine nicht mehr will, kann ein anderer brauchen. In der Tauschgarage neben der katholischen Kirche Heilig Kreuz kann man Dinge abgeben und dafür etwas anderes mitnehmen.

Altkleider und Sachspenden für Hilsfbedürftige erwünscht

In Mayen dreht sich alles um Bücher. Beim Lions Bücherbasar kann man dem Lions Club Mayen Bücher überlassen. Sie müssen nach Angaben des Clubs in einem guten Zustand sein und bei größerer Menge in gut tragbaren Kartons angeliefert werden. In Andernach nimmt die Perspektive gGmbH gerne Spenden für ihre Second-Hand-Kaufhäuser entgegen, darunter auch Möbel und Hausrat.

Die Arbeiterwohlfahrt betreibt in Remagen die Kleiderkammer "Fundgrube". Dort können zu den Öffnungszeiten Kleiderspenden abgegeben werden. Auch das Spendenverteilzentrum Ahrtal, das seit der Flutkatastrophe vor vier Jahren existiert, macht 2025 weiter und sammelt Sachspenden. Auf der Website der Initiatoren gibt es eine Bedarfsliste , was gebraucht wird.

Sozialkaufhaus in Montabaur und Diso-Markt in Simmern

Die Betreiber des Sozialkaufhauses der Verbandsgemeinde Montabaur freuen sich über Küchen, Möbel, Elektro-Groß- und Kleingeräte, Hausrat und Bekleidung. Es bietet hilfebedürftigen Menschen in der Region Westerwald die Möglichkeit gegen einen kleinen Obolus diese Dinge zu kaufen, heißt es auf der Internetpräsenz . Auch der Secondhand-Laden "Anziehpunkt" der Caritas nimmt Spenden entgegen. Einen weiteren Standort gibt es in Lahnstein im Rhein-Lahn-Kreis.

In Simmern im Hunsrück gibt es laut der Verwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises den Diso-Markt , in dem gebrauchte Möbel, Hausrat und Textilien gespendet werden können. Die Betreiber arbeiten den Angaben zufolge eng mit dem Caritas Rhein-Hunsrück-Nahe e.V. und dem Deutschen Roten Kreuz zusammen.