Auf der B42 in Höhe Ariendorf sind am Mittwochabend zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, kam die Unfallverursacherin mit ihrem Kleinwagen von der Fahrspur ab, kollidierte zuerst mit einer Mauer und anschließend frontal mit einem Mercedes Sprinter. Die Frau wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus nach Neuwied gebracht. Der andere Unfallbeteiligte blieb unverletzt. Die B42 war eine halbe Stunde komplett gesperrt und für zwei weitere Stunden nur einseitig befahrbar.