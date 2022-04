Am Sonntagabend ist ein Autofahrer bei einem Unfall auf der B9 bei Boppard schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein Mann mit seinem Wagen auf der B9 von Koblenz in Richtung Boppard unterwegs. Als er zum Überholen ansetzte, übersah er ein entgegenkommendes Auto und prallte frontal mit diesem zusammen. Der Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die B9 war etwa zwei Stunden gesperrt.