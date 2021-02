Zehn Friseure aus ganz Rheinland-Pfalz wollen am Mittwoch Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) in Hachenburg auf ihre prekäre Situation während des Lockdowns aufmerksam machen. Auch Ingo Schmidt aus Selters ist bei dem Protest dabei.

Seit dem 16. Dezember sind die Friseursalons in Rheinland-Pfalz wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Der Landesverband der Friseure geht nach eigenen Angaben davon aus, dass etwa ein Drittel der Betriebe die Corona-Krise nicht überleben könnte. Nach aktuellem Stand sollen die Friseure am 15. Februar zwar wieder öffnen dürfen. Landesinnungsmeister Ingo Schmidt aus Selters im Westerwald glaubt aber noch nicht so recht daran. Im Interview mit SWR Aktuell spricht er über die schwierige Lage der Friseure im Land und stellt Forderungen an die Politik.

SWR Aktuell: Herr Schmidt, wie sieht die Situation denn in Ihrem Salon in Selters gerade aus?

Ingo Schmidt: Ich bin schon lange selbstständig und konnte daher Rücklagen bilden. Aber die Kosten laufen gerade weiter. Daher muss ich schon an meine Rücklagen ran, die eigentlich fürs Alter gedacht waren. Das wird mir dann später im Alter fehlen. Meine sechs Mitarbeiter sind seit Anfang Januar alle in Kurzarbeit. Entlassen musste ich noch niemanden. Besonders schwierig ist die Situation gerade für meine beiden Auszubildenden, weil die kaum lernen können. Und auf mich kam darüber hinaus noch eine unerwartete Investition zu: Ich musste einige meiner Frisierstühle in Reparatur geben. Die sind durch das ständige Desinfizieren nämlich kaputt gegangen.

SWR Aktuell: Wie geht es denn anderen Friseurbetrieben in der Region?

Schmidt: Ich weiß von zwei Friseurbetrieben in der Region, die im ersten Lockdown aufgegeben und geschlossen haben. Unsere aktuellen Schätzungen vom Landesverband gehen davon aus, dass rund 30 Prozent der Friseure diese Krise mit den Lockdowns nicht überstehen werden.

SWR Aktuell: Gab es denn keine finanziellen Hilfen?

Schmidt: Die Hilfen, die für uns in Frage kommen, die können wir bisher noch gar nicht beantragen. Weil dafür das Portal online noch gar nicht freigeschaltet wurde. Bisher gab es deshalb noch keine Hilfen. Die einzige Hilfe, die es für selbstständige Friseure im Moment gibt, ist Hartz IV.

Friseurmeister Ingo Schmidt betreibt den Salon Haarmonie in Selters seit fast 27 Jahren. SWR

SWR-Aktuell: Haben Sie Verständnis für die Maßnahmen der Politik?

Schmidt: Ich habe vollstes Verständnis für die Maßnahmen. Aber Manches ist schon schwer nachvollziehbar. Wenn ich etwa einkaufen gehe und sich die Kunden im Supermarkt kaum noch aus dem Weg gehen können, weil so viel los ist. Während wir im Salon mit Terminvergaben das Kundenaufkommen deutlich entzerren könnten. Außerdem könnten wir alle Kunden in unserem Terminkalender dokumentieren, falls es zu einer Nachverfolgung kommen sollte. Da fehlt es mir mittlerweile an Verständnis, warum Betriebe wie wir nicht öffnen dürfen, obwohl wir ein gutes Hygienekonzept haben.

SWR-Aktuell: Was ist ihre Forderung an die Politik?

Schmidt: Die selbstständigen Unternehmer bekommen keinerlei Hilfen. Hier wäre es gut, wenn die auch ein Kurzarbeitergeld bekommen würden, so wie Angestellte auch. Damit auch wir Selbstständigen davon etwa Kranken- oder Rentenversicherung bezahlen können. Wir haben in Deutschland etwa 80.000 Friseurbetriebe mit etwa 250.000 Mitarbeitern und ein Umsatzvolumen von etwa sieben Milliarden Euro im Jahr. Wenn man sich die Zahlen anschaut, finde ich schon, dass man uns bei politischen Entscheidungen besser berücksichtigen sollte.

Das Interview führte SWR-Reporter Christoph Bröder.