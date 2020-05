Der Alarm kam kurz nach 18 Uhr am Donnerstagabend: An einer Landstraße bei Friesenhagen stand eine Wiese an einem Wald in Flammen. Die Feuerwehren waren bis tief in die Nacht im Einsatz.

Nach Polizeiangaben ist noch unklar, warum die rund 40.000 Quadratmeter große Fläche ins Brand geriet. Das ist etwa so groß wie vier Fußballfelder. Ein Fremdverschulden könne aber nicht ausgeschlossen werden, heißt es. Feuerwehrleute aus dem ganzen Kreis Altenkirchen und dem angrenzenden Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen waren bis tief in die Nacht vor Ort, sagte Wehrleiter Ralf Rötter dem SWR. Großeinsatz der Feuerwehr im Kreis Altenkirchen Fotos vom Waldbrand in Friesenhagen Noch ist völlig unklar, wie der Flächenbrand bei Friesenhagen ausgelöst wurde. VG-Feuerwehr Kirchen (Sieg)/PuMa-Gruppe Bild in Detailansicht öffnen Der Flächenbrand brach an einer Landstraße zwischen den beiden Friesenhagener Ortsteilen Wasserhof und Kappenstein aus. VG-Feuerwehr Kirchen (Sieg)/PuMa-Gruppe Bild in Detailansicht öffnen Der Alarm ging gegen 18 Uhr bei der Rettungsleitstelle in Montabaur ein: Flächenbrand in Friesenhagen. VG-Feuerwehr Kirchen (Sieg)/PuMa-Gruppe Bild in Detailansicht öffnen Feuerwehrleute aus dem ganzen Kreis Altenkirchen und aus dem benachbarten NRW waren im Einsatz. VG-Feuerwehr Kirchen (Sieg)/PuMa-Gruppe Bild in Detailansicht öffnen Landwirte aus Friesenhagen unterstützten die Feuerwehrleute und brachten Wasser in ihren Gülletanks. VG-Feuerwehr Kirchen (Sieg)/PuMa-Gruppe Bild in Detailansicht öffnen Die Feuerwehrleute waren bis tief in die Nacht zum Freitag an der Brandstelle im Einsatz. VG-Feuerwehr Kirchen (Sieg)/PuMa-Gruppe Bild in Detailansicht öffnen Nach dem Flächenbrand bei Friesenhagen ist die Höhe des Schadens noch nicht bekannt. VG-Feuerwehr Kirchen (Sieg)/PuMa-Gruppe Bild in Detailansicht öffnen Schadenshöhe noch unbekannt Am Freitagmorgen gebe es noch eine Brandnachschau. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Mehrere Bauern rund um Friesenhagen unterstützten die Feuerwehrleute und brachten mit Güllewagen Löschwasser an die Brandstelle.