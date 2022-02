Etwa 120 Menschen bei Demo gegen Corona-Maßnahmen

Am Montagabend haben in Koblenz etwa 120 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Das sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Demnach sind auch etwa 20 Gegendemonstranten vor Ort gewesen. Die Demos seien insgesamt sehr ruhig und ohne Vorkommnisse verlaufen. Auch in Montabaur, Nastätten, Bad Ems, Westerburg, und anderen Orten kam es zu zum Teil unangemeldeten Demonstrationen. Daran nahmen laut Polizei jeweils ein paar Dutzend Menschen teil. In Westerburg gab es den Angaben zufolge mit etwa 100 Teilnehmern die größte Gegendemo.