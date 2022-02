Friedliche Corona-Proteste am Wochenende

In Koblenz hat es am Wochenende erneut eine Reihe von Demonstrationen rund um die Corona-Maßnahmen gegeben. Sowohl die Veranstaltungen von Gegnern der Corona-Maßnahmen als auch die entsprechenden Gegen-Demos sind nach Polizeiangaben friedlich geblieben. Demnach hatten sich am Samstag etwa 700 Menschen zuerst am Deutschen Eck versammelt und sind anschließend durch die Innenstadt gezogen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Bei einer deutlich kleineren Veranstaltung am Sonntagnachmittag hätten sich nur etwa 40 Personen versammelt, heißt es von der Koblenzer Polizei. Beide Veranstaltungen wurden vorher ordnungsgemäß bei der Stadt angemeldet.