Fliegerhorst Büchel: Friedensaktivisten treffen sich in der Eifel

Kirchenvertreter und Friedensgruppen kommen am Samstag vor dem Fliegerhorst in Büchel zusammen. Sie wollen sich für eine atomwaffenfreie Welt stark machen.

Vor dem Haupttor des Luftwaffenstützpunktes in Büchel wird es nach Angaben des Organisators einen ökumenischen Gottesdienst geben. Atomwaffen, so der evangelische Pfarrer Matthias Engelke, seien ein Verbrechen an der Menschheit und mit der menschlichen Würde nicht vereinbar. Deshalb fordern evangelische Pfarrer und Mitglieder der katholischen Friedensbewegung Pax Christi Atomwaffen weltweit zu verbieten.

Gottesdienst und Kulturprogramm für weltweiten Frieden

Es ist der sechste Aktionstag dieser Art. In diesem Jahr wird der frühere evangelische badische Landesbischof, Jochen Cornelius-Bundschuh, um 12 Uhr den ökumenischen Gottesdienst abhalten. Darüber hinaus wird es Informationen und Gespräche über die derzeitige Atomwaffengefahr geben. In der Vergangenheit hatte unter anderen Margot Käßmann, die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands, teilgenommen.

Die Veranstalter erwarten etwa 200 bis 300 Teilnehmende, wie Gregor Rehm von der Arbeitsstelle Frieden und Umwelt der Evangelischen Kirche der Pfalz sagte. "Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass Abschreckung und das Drohen mit Atomwaffen ethisch nicht vertretbar sind", sagte Rehm.